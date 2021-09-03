Çankayalı kadınların festivali

Çankaya Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Kadın El Emeği Festivali’nde Çankayalı kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergilendi.

Çankaya Belediyesi tarafından Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen Kadın El Emeği Festivali, kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Festivale katılım sağlayan kadınlar el emeği ürünlerini sergileme ve bunu sermayeye dönüştürme fırsatı yakalarken, aynı zamanda sosyalleşme imkanı da buldu. Festivalde yaklaşık 300 kadının el emeği ürünleri sergilenirken, pandemi sürecinde konser veremeyen müzisyenler de 3 gün sürecek olan festivalde özlemini çektikleri sahneye kavuştu. Festival boyunca bir arada bulunacak olan emekçi kadınlar ve müzisyenler bir dayanışma örneği oluşturdu.

“Belediyenin bize vermiş olduğu bu fırsat çok güzel”

Katılımcıla, festivalden çok memnun olduklarını belirtirken, el emeği ürünlerini sergileyen kadınlardan Emire Öztürk, “Bağlıca’da mozaik atölyem var. Eğitim veriyorum, kursiyerlerim var. Çeşitli yarışmalar ve festivallere katılıyorum. Belediyenin bize vermiş olduğu bu fırsat çok güzel. Çünkü stantlar genelde pahalı oluyor ve katılmak pek kolay olmuyor. Belediyeye böyle bir imkan tanıdığı için çok minnettarım” dedi.

“’Ben bir şey üretemiyorum’ diyenlere örnek olmak adına bir uğraş edindim”

Belediyenin düzenlemiş olduğu festivalin çok güzel bir etkinlik olduğunu söyleyen Ferda Meltem Uludağ ise, “Buna çok ihtiyacımız vardı. Hem psikolojik anlamda hem sosyolojik anlamda hem de ekonomik anlamda insanların bu kadar üzgün hissettiği bu dönemde hepimize çok iyi geldi” diye konuştu.

Katılımcı Figen Çetin de, “Problemlerimi kendi başıma halletmek adına bir şeylerle meşgul olmam gerekiyordu, bunu da en iyi örgüyle yapabilirim dedim. Kendimi boşlukta hissetmemek adına, ‘ben bir şey üretemiyorum’ diyenlere örnek olmak adına bir uğraş edindim. Ve yaklaşık 4-5 yıldır bu stantlara katılıyorum. Belediyenin bu çalışmasından çok memnunuz ve daha sık yapılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu çalışma kadın emeğinin görünürlüğü anlamında çok önemli “

Festivalin bir başka katılımcısı olan Aynur Kıraç, “Bu çalışma kadın emeğinin görünürlüğü anlamında çok önemli. Benim gibi her hangi bir işi olmayan, evde çalışan kadınlar için de ayrıca çok avantajlı. Burada sosyalleşiyoruz ve ürünlerimizi daha fazla platformda gösterebiliyoruz. İnsanlarla iletişim kurduğumuzda daha farklı ve güzel satışlarımız oluyor. Maddi değerler yanında manevi olarak da birbirimize katkılarımız oluyor” ifadelerini kullandı.