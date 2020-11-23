Çankaya’dan temizlik seti

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde yatırımlarına ve hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Vatandaşlara salgına karşı önlemler konusunda destek veren Çankaya Belediyesi, taksi duraklarına maske ve dezenfektan dağıtmaya başladı.

Pandemi sürecinde virüsün yayılmasını önlemek için yerel yönetimler düzeyinde önlemlerini alan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi dezenfektan, kolonya ve maskeden oluşan temizlik setini dağıtıyor. Risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra çocuklara, camilere, kuaför ve berberlere dağıtılacak temizlik setlerinin ilk dağıtımı taksi duraklarına yapıldı.

Vatandaşların sağlığına ve hijyenine önem veren Çankaya Belediyesi, temizlik seti dağıtımına ilk olarak taksi duraklarından başladı. İnsanlarla doğrudan iletişime geçen ve sabahtan akşama kadar direksiyon başında görevde bulunan taksicilere maske, kolonya ve dezenfektan dağıtan Çankaya Belediyesi, halk sağlığının korunmasına katkı sunuyor.

"Vatandaşların sağlığı bizim önceliğimiz"

Pandemi sürecinde vatandaşların sağlığına yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen salgına karşı topyekun bir savaş veriyoruz. Bu anlamda Çankaya Belediyesi olarak vatandaşların sağlığını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir parçasını da salgının etkisini azaltacak maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı oluşturuyor. Biz her zaman halkımızın yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.