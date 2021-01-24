Çankaya’dan planlı kentleşmeye katkı

Çankaya Belediyesi hızlı kentleşme, altyapı ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu haline gelen gecekonduların yıkımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Planlı ve sağlıklı yapılaşma gereği ilçe sınırları içerisindeki gecekonduları yasal süreç dahilinde yıkan Çankaya Belediyesi, bu hizmetiyle kenti tehlike arz eden yapılardan kurtarmış oluyor. Kent içinde terk edilerek işgallere açık hale gelen ve harap halde bulunan gecekonduların tespitini yapan Çankaya Belediyesi, komisyon kararları ile yıkımları gerçekleştiriyor.

Kentin ortasında kaçak ve ruhsatsız yapıları yıkarak, vatandaşların ortak kullanabilecekleri park ve yeşil alanlara dönüştüren Çankaya Belediyesi, son 6 yılda 5 bine yakın kaçak yapıyı yıktı.

Halka hizmet etme anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği yatırımlar ile Çankaya’nın çehresini değiştiremeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her büyük şehirde olduğu gibi Çankaya’da da plansız yapılaşmadan doğan rahatsızlıklar vardı. Kentimizin daha yaşanabilir olması için öncelikli olarak bu yapıların yıkılarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalarımıza başladık. Bundan sonraki süreçte de ilçemizde kaçak yapılara izin vermeyeceğiz” diye konuştu.