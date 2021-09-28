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Çankaya’dan kültür sanat sezonu başlıyor

Çankaya Belediyesi, halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümünün 9. yılında, bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu konseriyle 30 Eylül’de anacak. Genco Erkal’ın "İnsanlarım" oyunu da 1 Ekim’de Çankaya’da sahnede olacak.

ANKARA 28.09.2021, 11:50
Çankaya’dan kültür sanat sezonu başlıyor

Çankaya Belediyesi, halk ozanı Neşet Ertaş’ı ölümünün 9. yılında, bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu konseriyle 30 Eylül’de anacak. Genco Erkal’ın "İnsanlarım" oyunu da 1 Ekim’de Çankaya’da sahnede olacak.

30 Eylül tarihi ile kültür-sanat sezonunu açan Çankaya Belediyesi, bu hafta ücretsiz iki büyük etkinlik ile başkentlileri buluşturacak. İlk etkinlikte Çankaya, halk ozanı Neşet Ertaş’ı anacak. ’Bozkırın Tezenesi’nin ölümünün 9. yılında, genç bağlama virtüözü Muhlis Berberoğlu, büyük ustanın eserlerini tüm sevenleri için çalacak ve söyleyecek. Konser, 30 Eylül saat 20.00’de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek.

"’İnsanlarım’ tiyatro oyunu Çankayalı sanatseverler için sahnede oynanacak"

Çankaya Belediyesinin ikinci etkinliğinde ise Genco Erkal, yeniden Çankayalılarla buluşacak. 11 Eylül’de Ahmed Arif’in eserlerinden uyarlanan "Şahdamarım" oyunu ile Anıtpark’ta sahne alan Erkal, 1 Ekim’de bu kez Nazım Hikmet’in yapıtlarıyla oluşturulan "İnsanlarım" oyunu ile Çankayalı sanatseverlerin karşısında olacak. Koru Mahallesi’nde yer alan alışveriş merkezinin otoparkını açık hava tiyatrosuna dönüştürecek olan Çankaya Belediyesi, usta oyuncu Genco Erkal’ı bir kez daha Çankayalılarla buluşturacak. Ücretsiz oyun, 1 Ekim saat 20.30’da sahnelenecek.

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