Çankaya’dan köy çocuklarına kırtasiye desteği
DÜNYAYI OLDUĞU KADAR ÜLKEMİZİ DE ETKİSİ ALTINA ALAN PANDEMİ SÜRECİNİN YARATTIĞI OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN EĞİTİMLERİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERE ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRTASİYE SETİ ARMAĞAN ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR.
Dünyayı olduğu kadar ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen eğitimlerine devam eden öğrencilere Çankaya Belediyesi kırtasiye seti armağan etmeyi sürdürüyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’ anlayışıyla hareket eden ve hizmetlerini bu doğrultuda sürdüren Çankaya Belediyesi, uzun zaman sonra eğitimlerine devam eden çocuklara destek olmaya devam ediyor.
Pandemi sürecinde eğitimlerine başlayan ve devam eden öğrencilere okula başlama hediyesi olarak kırtasiye seti ve bilim hikayelerinden oluşan kitaplar armağan eden Çankaya Belediyesi köy çocuklarını da unutmadı.
Her çocuğun eğitim görmeye hakkı vardır ilkesiyle ilçenin ücra köşelerine yardım elini uzatan Çankaya Belediyesi, Yakupabdal Köyünde defter, kalem, silgi, kalemtıraştan oluşan kırtasiye seti, bilim hikayeleri kitap serisi ve çanta ile köy çocuklarının yüzünü güldürdü.
Okula yeni başlayan çocukların yanı sıra 2,3 ve 4’üncü sınıfta eğitim gören çocuklara da dağıtılan kırtasiye seti ve kitaplar ile Çankaya’da 15 bin çocuğa destek sağlanmış olacak.
Çocuklar bizim her şeyimiz
Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği yatırımlarla Çankaya’nın çehresini değiştiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi herkese olduğu gibi çocukları da olumsuz yönde etkiledi. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları için okullarımızı düzenli olarak dezenfekte ettik. Onların hijyen bakımından sağlıklı sınıflarda güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için çaba gösterdik. Şimdi de bu süreçte okullarına gelen öğrencilere kırtasiye seti dağıtarak bir nebze olsun ailelerin bütçesine katkı sunmak istiyoruz. Çocuklar bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz” diye konuştu.
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