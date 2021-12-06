Çankaya’dan kooperatifçilik eğitimi

Ankara Çankaya Belediyesi ve Köy-Koop işbirliğinde "Kooperatifçilik ve Girişimcilik" eğitimleri başlıyor. Meslek kursuna katılmak isteyenler 31 Aralık’a kadar Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi’ne başvuruda bulunabilecekler.

Çankaya Belediyesi ve Köy-Koop sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Kooperatifçilik ve Girişimcilik" eğitimleri başlıyor. 2022’in ilk ayında başlayacak eğitimlerde kursiyerler girişimcilik, kooperatiflerin tanımı, ilkeleri, değerleri ve önemi, kooperatiflerde raporlama ve mali tabloların oluşturulması, kooperatiflerde yönetim, denetim ve genel kurulun işleyişi gibi konularda detaylı eğitim alacaklar. Eğitim programı kapsamında ayrıca E-Ticaret, İnsan Kaynakları, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Kullanımı, Takım Çalışması, Stres ve Zaman Yönetimi dersleri de verilecek.

“Kooperatifçilik ve Girişimcilik” eğitiminden yararlanmak isteyenler, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Cad. No:11 B2 Blok Kat:8 bulunan İş ve İstihdam Merkezi’ne özgeçmişleri ile başvuruda bulunabilecekler.