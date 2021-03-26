Çankaya’dan eğitime yol desteği

Ankara Çankaya Belediyesi, ihtiyaç duyulan okullara engelli rampası yapımını sürdürüyor.

Pandemi koşullarında öğrencilere maske, kolonya ve el dezenfektanından oluşan hijyen setlerini dağıtan Çankaya Belediyesi, engelli öğrencilerin okullarına erişimini kolaylaştıran rampa yapıyor. Maltepe Ortaokulu okul yönetiminin talebi üzerine hemen harekete geçen Çankaya Belediyesi ekipleri, yoğun yağışa rağmen engelli rampasını bir an evvel bitirmek için ara vermeden çalışmalarını sürdürdü.

“Var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın”

Ankara’nın kalbi Çankaya’da tüm vatandaşların mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi en çok çocukların belediyesi dedik. Onların iyi eğitim almaları için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu engelli rampası ile bir çocuğumuzun eğitimine katkıda bulunuyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.