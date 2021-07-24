Çankaya’dan bayram temizliği

Çankaya Belediyesi temizlik ekipleri, 4 gün süren Kurban Bayramının ardından Mühye’de kurduğu satış ve kesim alanında hijyen sağlamak için köşe bucak temizlik yaptı. Belediye ekipleri, ilaçlı sularla ilçedeki konteynerleri de kurban artıklarından temizledi.

Çankaya Belediyesi, 4 gün süren Kurban Bayramı’nın ardından, Mühye’deki Kurban Satış ve Kesim Alanının yanı sıra ilçenin genelinde kapsamlı temizlik yaptı. Çankaya Belediyesi’nin Yeşilkent Mahallesi’nde (Mühye) her yıl kurduğu Kurban Satış ve Kesim Alanına bu yıl 2 bin 400 küçükbaş, bin 875 büyükbaş hayvan girişi oldu. Çankayalıların ilk günden itibaren ibadetleri için geldiği alanda, temizlik ekipleri ile birlikte toplam 172 personel yoğun mesai yaptı. Alanda sık sık yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra sinekler için de ilaçlama yapıldı. Kesim sonrası kalan kurban artıkları, temizlik ekipleri tarafından kamyonlarla alandan uzaklaştırıldı. Son gün ise alanda konteyner ve alan yıkama çalışması yapıldı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere de anında müdahale etti. Ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan konteynerlerde de yıkama çalışması yaptı. Özellikle hava koşulları nedeniyle şehir genelindeki bütün noktalardan çöp ve atıklar düzenli bir şekilde alınarak kötü koku yayılmasının ve görüntü kirliliğinin oluşmasının önüne geçildi.

Kesim sonrası anında hijyen

Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm birimlerin bayram boyunca görev başında olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kurban Bayramından önce tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Bayram boyunca da vatandaşlarımızın kötü kokulardan rahatsız olmamaları için Temizlik İşleri Müdürlüğümüz görev başındaydı. Kurban kesim yerleri kesimlerden sonra yıkanarak hijyenik hale getirildi. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde temizlik çok daha büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden önce geliyor. O nedenle bayram boyunca gece gündüz ekiplerimiz görev başında oldu” diye konuştu.