Çankaya’daki Şili Meydanı ve Parkı yenileniyor

Çankaya Belediyesinin Kuğulu kavşağı çevresindeki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi: Şili Meydanı ve Şili Parkı yenileniyor.

Çankaya Belediyesi, Kuğulupark, Karum Çocuk Oyun Alanı, Su Perilerinin Dansı heykelinin yenilemesinin ardından bölgede bir çalışma da Şili Parkı’nda başlattı. Sulama, aydınlatma, çimlendirme ve çevre kaldırımlarının tamamen yenileneceği 524 metrekarelik Şili Parkı’nda 1810’da kurulan Şili’nin kurucu devlet başkanı Bernardo O’Higgins’in hatırasına yapılan anıtın bakımı da yapılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Şili Meydanı’ndan Arjantin Caddesi’ne uzanan güzergahta başlattığımız çalışmalara Şili Parkı’nı da dahil ettik.

Şili ve Türkiye arasındaki dostluğun simgelerinden biri olan Şili Parkı’nı da kısa sürede yenileyeceğiz. Semtteki gelişmelere yıllardır tanıklık eden anıt çınarımızın gölgesinde 18 Eylül’de yapılacak olan

Şili’nin bağımsızlığının yıldönümü etkinliklerinde buluşacağız” dedi.