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Çankaya’da zabıtadan bayram öncesi gıda denetimi

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası, özellikle gıda ürünleri satışı yapan fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini yoğunlaştırdı.

ANKARA 15.07.2021, 10:59
Çankaya’da zabıtadan bayram öncesi gıda denetimi
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Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Çankaya Belediyesi zabıtası, özellikle gıda ürünleri satışı yapan fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini yoğunlaştırdı.

Yıl boyunca yapılan düzenli kontrollerini bayram öncesi artıran Çankaya Belediyesi, özellikle gıda ürünleri satışı yapan iş yerleri ile fırın, pastane ve tatlıcılarda kontrollerini sürdürüyor. Pandeminin ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte tüm işletmelerin açılmasıyla halk sağlığına zarar verebilecek unsurların ortadan kaldırılması için yapılan denetimlerde, ürünlerin imalatından kullanılan malzemelerin kalitesine, son kullanma tarihlerinden fiyat etiketlerine kadar birçok konuya dikkat ediliyor. Hijyen kurallarının ön planda tutulduğu denetimler, özellikle bayramlarda çokça tüketilen unlu mamul ve tatlı satışı yapan ticarethanelerde daha yoğun gerçekleştiriliyor.
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