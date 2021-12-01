Çankaya’da sanatla buluşma zamanı

Kültür ve sanatın kalbi Çankaya, aralık ayını 6 yeni sergi, 4 konser ve bir büyük film festivaliyle karşılıyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya’nın kültür merkezleri, aralık ayında da sanatseverlerin ilk adresi olacak.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi’nin kültür-sanat mekanlarında aralık ayı sanatla buluşma zamanına dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya Belediyesi, kültür merkezlerinde bu ay 6 yeni sergi, 4 konser ile Peru Filmleri Festivali/ıs Başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

Çankaya’da aralık ayının açılışını Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (DTÇSM) yaptı. DTÇSM 1 Aralık’ta ilk olarak Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 51. Büyük Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. "Sanatın Birleştirici Gücü" sloganıyla sanatseverlerle buluşan sergi, 13 Aralık’a kadar atölye uygulamaları, söyleşi ve performans etkinlikleriyle devam edecek.

Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen Alexander Dubek’i anma fotoğraf sergisi de 10 Aralık’a kadar Ankaralılarla buluşacak.

DTÇSM aralık ayında ayrıca 5 sanatçının eserlerinden oluşan dev karma sergi "Buluşmalar"a kapılarını açacak. Aslı Alpar, Hasan Doğan Yılmaz, Beyza Durhan, Mehmet Sıddık Turan ve Maze Sürer’in eserlerinden oluşan sergi, 17 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında sanatseverleri konuk edecek. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi de Işık Ayata Bildalcı’nın kişisel resim sergisine 17-30 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Dört klasik müzik konseri

Çağdaş Sanatlar Merkezi ayrıca aralık ayında dört klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. 14 Aralık’ta Haluk Tamer ve Sibel Sarıcan Gündüz, 15 Aralık’ta ise Ebru Karaağaç ve Yeşim Alkaya Yener’in keman ve piyano resitali ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. 16 Aralık’ta genç sanatçılar Tolga Yüksel ve Deniz Kuvandık’ın klarnet ve piyano konseri DTÇSM’de müzikseverleri konuk edecek.

Aralık ayının son konserinde ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencileri "Gençlerle Opera" etkinliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. 28 ve 30 Aralık’ta iki kez sanatseverlerle buluşacak gençler, hazırladıkları dönem sonu gösterisiyle yeni yıl öncesi Başkentlilere unutulmaz bir gösteri sunacaklar.

Peru Filmleri Çankaya’da

Çankaya Belediyesi, aralıkta Peru sinemasını Başkentlilerle buluşturacak. 20 - 23 Aralık tarihleri arasında ödüllü dört Peru filmi ve belgeseli ücretsiz olarak DTÇSM’de gösterime girecek. Peru Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin biletleri Doğan Taşdelen Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.