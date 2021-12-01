banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi

Çankaya’da sanatla buluşma zamanı

Kültür ve sanatın kalbi Çankaya, aralık ayını 6 yeni sergi, 4 konser ve bir büyük film festivaliyle karşılıyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya’nın kültür merkezleri, aralık ayında da sanatseverlerin ilk adresi olacak.

ANKARA 01.12.2021, 12:39
Çankaya’da sanatla buluşma zamanı

Kültür ve sanatın kalbi Çankaya, aralık ayını 6 yeni sergi, 4 konser ve bir büyük film festivaliyle karşılıyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya’nın kültür merkezleri, aralık ayında da sanatseverlerin ilk adresi olacak.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi’nin kültür-sanat mekanlarında aralık ayı sanatla buluşma zamanına dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya Belediyesi, kültür merkezlerinde bu ay 6 yeni sergi, 4 konser ile Peru Filmleri Festivali/ıs Başkentli sanatseverlerle buluşturacak.

Çankaya’da aralık ayının açılışını Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (DTÇSM) yaptı. DTÇSM 1 Aralık’ta ilk olarak Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin 51. Büyük Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. "Sanatın Birleştirici Gücü" sloganıyla sanatseverlerle buluşan sergi, 13 Aralık’a kadar atölye uygulamaları, söyleşi ve performans etkinlikleriyle devam edecek.

Slovak Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen Alexander Dubek’i anma fotoğraf sergisi de 10 Aralık’a kadar Ankaralılarla buluşacak.

DTÇSM aralık ayında ayrıca 5 sanatçının eserlerinden oluşan dev karma sergi "Buluşmalar"a kapılarını açacak. Aslı Alpar, Hasan Doğan Yılmaz, Beyza Durhan, Mehmet Sıddık Turan ve Maze Sürer’in eserlerinden oluşan sergi, 17 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında sanatseverleri konuk edecek. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi de Işık Ayata Bildalcı’nın kişisel resim sergisine 17-30 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Dört klasik müzik konseri

Çağdaş Sanatlar Merkezi ayrıca aralık ayında dört klasik müzik konserine ev sahipliği yapacak. 14 Aralık’ta Haluk Tamer ve Sibel Sarıcan Gündüz, 15 Aralık’ta ise Ebru Karaağaç ve Yeşim Alkaya Yener’in keman ve piyano resitali ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak. 16 Aralık’ta genç sanatçılar Tolga Yüksel ve Deniz Kuvandık’ın klarnet ve piyano konseri DTÇSM’de müzikseverleri konuk edecek.

Aralık ayının son konserinde ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencileri "Gençlerle Opera" etkinliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak. 28 ve 30 Aralık’ta iki kez sanatseverlerle buluşacak gençler, hazırladıkları dönem sonu gösterisiyle yeni yıl öncesi Başkentlilere unutulmaz bir gösteri sunacaklar.

Peru Filmleri Çankaya’da

Çankaya Belediyesi, aralıkta Peru sinemasını Başkentlilerle buluşturacak. 20 - 23 Aralık tarihleri arasında ödüllü dört Peru filmi ve belgeseli ücretsiz olarak DTÇSM’de gösterime girecek. Peru Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin biletleri Doğan Taşdelen Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7