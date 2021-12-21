Çankaya’da müzik ve sinema zamanı

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde bu dönem piyano, müziksel işitme ve okuma, aranje, sinema ve senaryo gibi birçok farklı alanda kurs imkanı Çankayalılara sunuluyor.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 2021-2022 dönemi müzik ve sinema atölyeleri eğitim vermeye başladı. Merkezde bu dönem piyano, müziksel işitme okuma, aranje, sinema ve senaryo gibi birçok farklı alanda kurs imkanı Çankayalılara sunuluyor. Bu dönem müziğe yeni başlayanlar için müzik atölyesinde solfej ve müziksel işitme okuma dersleri de yer alıyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen dersler arasında piyano, aranje ve eser düzenleme teknikleri de yer alıyor.

Sinema atölyesi “Kayıt” dedi

Bugüne kadar 100’ü aşkın sinema meraklısının eğitim gördüğü Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi’nde de dersler başladı. Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen sinema atölyesi, bu yıl da eğitim yelpazesini genişletti. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamalarını öğrenme imkanı sunuyor. 12 hafta boyunca sürecek atölye programında; senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde kursiyerlerle beraber yürütülüyor.