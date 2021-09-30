Çankaya’da Metin Oktay kreşinin temeli atıldı

Çankaya Belediyesinin aralık ayı sonuna kadar sürecek 25 temel atma ve açılıştan oluşan yatırım programı hız kesmeden devam ediyor. Çankaya Belediyesi, Metin Oktay Mahallesi’ne inşa edeceği gündüz bakım evinin temelini attı.

Çankaya Belediyesi hizmetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Metin Oktay Mahallesi’nde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan 140 çocuk kapasiteli kreşin temeli Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde atıldı. Çankaya Belediyesi’nin 13’üncü kreşi olacak Metin Oktay Mahallesi’ndeki kreşin yanında çocuklar için oyun parkının da müjdesi verildi.

“Türkiye’de örnek belediye olacağız“

7 yılda Çankaya’da ilkleri gerçekleştirdiklerini ve belediye başkanlığına adaylığında vermiş olduğu sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kültür merkezlerinde rekorlar kırdık, kapalı yüzme havuzlarımızı ilçemize kazandırdık. 7 yeni kreşi, 18 yeni Çankaya Evi’ni, 800 bin metrekare yeni yeşil alanı, 86 yeni parkı ilçemize kazandırdık. Bize oy versin vermesin bütün Çankayalıları baş tacı ederek herkese hizmet götürerek çalıştık. Aday olduğumda Türkiye’de örnek belediye olacağız demiştim. Bu anlamda Çankaya’ya hizmet etmenin gururunu yaşıyorum” diye konuştu.