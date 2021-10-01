Çankaya’da kültür-sanat sezonu başlıyor

Çankaya Belediyesi, ekim ayını 7 sergi, belgesel ve film festivalleriyle karşılıyor.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya devam ediyor. Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi’nin kültür-sanat mekanlarında ekim ayı sanatla buluşma zamanına dönüşüyor. Pandemi koşullarını dikkatle uygulayan Çankaya’nın kültür merkezlerinde bu ay birbirinden değerli 7 sergi, Ankara Belgeselleri günleri ve Engelsiz Filmler Festivali Başkentli sanatseverlerle buluşacak. Çankaya’da ekim ayının açılışını Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi (DTÇSM) yapacak. DTÇSM ilk olarak 1 Ekim’de fotoğraf sanatçısı Uğur Kavas’ın ‘‘Ankara’dan Sahneler’’ sergisine ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediyesinin yayınladığı ve Uğur Kavas’ın Ankara’da çekilen filmler üzerine yaptığı arşiv çalışması "Ankara’dan Sahneler ve Kaderin Mahkumları" kitabından yola çıkılarak hazırlanan sergide, Ankara’yı mekan olarak seçen filmlerle ilgili pek çok eser, çalışma, fotoğraf ve detay sinema meraklılarıyla buluşacak. Sergi 18 Ekim’e kadar açık kalacak.

Sergiler 1 Ekim’de başlıyor

Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki ikinci sergi ise Ressam Ergün Başar’ın imzasını taşıyan “Atatürk: İz Bırakan İlkler Dev Portreler” olacak. 2 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Başkentli sanatseverlerle buluşacak sergide devlet, bilim ve sanat alanında Türkiye’de etkili olmuş isimlerin dev portreleri yer alacak.

Zamanın İzleri

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise sezon açılışını "Zamanın İzleri" adlı uluslararası karma resim sergisiyle yapıyor. Türkiye, Çin, Japonya, Litvanya, İtalya, Almanya ve Peru’dan 38 sanatçının pandemi döneminde yaptığı eserlerinin yer alacağı sergi, 8-30 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ankara Belgeselleri Günleri

Ekim ayında DTÇSM Ankara Belgeselleri Günleri’ne de ev sahipliği yapacak. Ankara’yı anlatan dört belgesel 8 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde belgesel meraklılarıyla buluşacak. Etkinlik yönetmenliğini Özlem Mengilibörü’nün yaptığı Ankara’da gece timelapse çekimlerinden oluşan "Ankara Nox" kısa belgesel gösterimiyle başlayacak. Aynı gün yönetmen Yasin Semiz’in "Asfaltın Altında Dereler Var" filmi de sanatseverlerle buluşacak.

15 Ekim’de ise pek çok uluslararası ödüle de sahip Ankara’nın rock müzik kültürünü anlatan, Başkent’teki rock ve metal müzik mekanlarını keşfe çıkaran "Gri Değil, Siyah: ANKARA ROCKS" belgeseli sanatseverlerle buluşacak. Belgesel günleri yapımını ve yönetmenliğini Enver Arcak’ın yaptığı, Ankara Yahudileri ve Yahudi mahallesini anlatan “Hermana” belgeseli gösterimi ile sona erecek.

Engelsiz Filmler Festivali

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 11-17 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi ve fiziki sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Son dönemin en beğenilen uzun ve kısa metraj filmlerden oluşturduğu 38 filmlik programıyla sinemaseverleri ağırlayacak festivalin bu yılki programında Ulusal Uzun Film Yarışması, Kısa Film Yarışması, Absürt, Oditoryum, Kaleydoskop ve Çocuklar İçin seçkileri yer alıyor. Türkiye ve dünya sinemasının son dönem festivallerinde öne çıkan, çok konuşulan, ödüller toplayan ve beğeniyle karşılanan filmlerini Ankara ve Türkiye’deki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan festival, tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak izleyicilerine sunacak.

Festivalin film gösterimleri Ankara’da 11-13 Ekim tarihleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve 11-17 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak muvi.comüzerinden gerçekleştirilecek. Festival filmleri, web sitesinden açıklanan gün ve saatlerde salonda ve çevrim içi platform üzerinden ücretsiz takip edilebilecek. Engelsiz Filmler Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlerle gerçekleşecek söyleşiler de erişilebilir olacak. Sanatseverler, tüm etkinliklerin ayrıntılarına Çankaya Belediyesi’nin web sitesi üzerinden ulaşabilecek.