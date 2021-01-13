Çankaya’da karla mücadele

Çankaya Belediyesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ulaşımı etkilememesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediye ekipleri, kentin en fazla yağış alan yüksek bölgelerinde yoğunlaşırken, Mürsel Uluç, İlker ve Ahlatlıbel mahallelerinde aralıksız yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Akşam saatlerinde ısının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmanın önlenmesi için ekiplerimiz 24 saat çalışıyor. Kar yağışının etkisini en aza indirmek için tuzlama ve kar küreme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ dedi.

Belediye ekiplerinin karla mücadelesinde 214 personel ve 38 aracın çalıştığı belirtildi.