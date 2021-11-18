Çankaya’da "Ekim Geçidi" sergisi

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Ekim Geçidi” karma sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi, Başkent’te sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne saygı duruşu niteliğindeki “Ekim Geçidi” karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve çağdaş sanat ile tasarım alanlarının öncü sergisi konumuna yükselen etkinliğin 17 Kasım’daki açılış töreni başkentli sanatseverleri bir araya getirdi.

1983’te Ressam Gülsün Erbil tarafından hayata geçirilen ve sanatçıların yıllar içindeki katılımıyla geleneğe dönüşen sergi, 2002 yılından bu yana sanatseverlerin beğenisine "Ekim Geçidi" karma sergisi olarak sunuluyor. Gülnaz Yılmaz Tezcan’ın koordinatörlüğünde 57 sanatçının resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan karma sergi, 30 Kasım’a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde Ankaralı sanatseverleri konuk edecek.