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Çankaya’da Ekim ayında konserler devam ediyor

Çankaya Belediyesi ‘Ekim Konserleri’ serisi 15 Ekim’de Zeynep Bastık konseriyle devam ediyor. Çayyolu’nda düzenlenecek ücretsiz konserde genç sanatçı popüler şarkılarıyla Çankayalılarla buluşacak.

ANKARA 12.10.2021, 10:15
Çankaya’da Ekim ayında konserler devam ediyor

Çankaya Belediyesi ‘Ekim Konserleri’ serisi 15 Ekim’de Zeynep Bastık konseriyle devam ediyor. Çayyolu’nda düzenlenecek ücretsiz konserde genç sanatçı popüler şarkılarıyla Çankayalılarla buluşacak.

Çankaya Belediyesi Ankara’nın Başkent Oluşu ve Cumhuriyeti’n 98’inci yılını "Ekim Konserleri" serisiyle kutluyor. 9 Ekim’de düzenlenen Koray Avcı konserinin ardından Çankaya 15 Ekim’de Zeynep Bastık’ı konuk edecek. Çayyolu Arcadium AVM arkasındaki alanda gerçekleşecek ücretsiz konserde genç sanatçı popüler şarkılarıyla Çankayalılarla buluşacak.

"Ekim Konserleri" dizisi 16 Ekim’de İsmail Tunçbilek ve Şenay Lambaoğlu, 24 Ekim’de de Cengiz Özkan konseriyle devam edecek. Konser serisi 29 Ekim’de Cumhuriyet’in 98’inci yılı kutlamalarıyla, final yapacak. Usta sanatçı Edip Akbayram Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtpark’ta Başkentlilerle buluşacak.

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