Çankaya’da e-ihale dönemi başladı

Çankaya Belediyesinin mal ve hizmet alım ihaleleri canlı yayınlanmaya başlandı. Çankaya Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Merkezi Satın Alma Bürosunun yürüttüğü mal ve hizmet alım ihalelerinde e-ihale dönemine geçti.

Hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim ışığında e-ihale dönemine geçen Çankaya Belediyesi, ilan yolu ile herkese açık olarak "Baskılı Çöp Torbası İhalesi"ni sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çankaya’da şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek bir yerel yönetim modeli oluşturulduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlk önce belediye meclis toplantılarımızı canlı yayınlamaya başladık. Şimdi de ihalelerimizi canlı yayınlayarak halkımız denetimine açtık. İlk ihalemiz belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı. Bundan böyle tüm mal ve hizmet alım ihalelerini canlı olarak yayınlayacağız" dedi.