Çankaya’da bayram temizliği

Çankaya Belediyesi, bayram öncesi günlük temizlik ve çöp toplama çalışmalarının yanı sıra toplu temizlik çalışması da yaptı. Belediye ekipleri, dal-budak toplama ve boş alan temizliğini de ihmal etmedi.

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sağlıklı bir kent ortamı oluşturmak için çalışıyor. Bayram öncesi çalışmalarını boş alan temizliği ve dal-budak toplamada arttıran Belediye ekipleri, toplu temizlik ile sokakları baştan aşağı süpürdü. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri camileri de önceden belirlenen program dahilinde bayram öncesi hijyenik hale getirdi.

“Konteynerlere ilaçlama”

Çankaya Belediyesi, semt ve mahallelerdeki büyük alanlar ile bu bölgelerde bulunan çöp konteynerlerinde kapsamlı çalışma yapıyor. Ekipler, boşaltılan konteynerleri yıkama ve ilaçlama yaparak dezenfekte ediyor. Toplu temizlik çalışmalarının yanı sıra sokakları ve konteynerleri dezenfekte eden ekipler, bozulan konteynerleri de onarıyor.