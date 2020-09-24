Çankaya’da açık havada spora devam

Çankaya Belediyesi, “Spor Yap Sağlıklı Kal” çağrısıyla parklarında verdiği açık hava spor etkinliklerine yeniden başladı. Temmuz ve Ağustos ayları arasından yapılan ve ara verilen açık hava spor etkinlikleri, İsmet İnönü, Ahmed Arif, Uğur Mumcu ve Muharrem Dalkılıç Parklarında yeniden başladı.

Açık havada spor etkinlikleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 09.00-11.00 ile 12.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

Çankaya’da açık hava spor etkinlikleri, İsmet İnönü, Ahmed Arif, Uğur Mumcu ve Muharrem Dalkılıç Parklarında yeniden başladı. Antrenör eşliğinde yapılan spor etkinlikleri haftada üç gün günde iki seans şeklinde yapılıyor. İlk olarak Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan, Eylül ayında tekrar başlayan açık hava spor etkinliklerine katılan vatandaşlar, gerekli sağlık önlemlerini alarak spor yapmanın keyfini yaşadı.

Birlik Mahallesi İsmet İnönü, Dikmen Ahmed Arif Parkı, Çukurambar Uğur Mumcu Parkı ve Çayyolu’ndaki Muharrem Dalkılıç Parklarında Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılacak açık hava sporunun ilk gününe çok sayıda vatandaş katıldı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür - fizik hareketleri, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda yapılan sporlara özellikle kadınların ilgi gösterdiği gözlendi.

Haftanın üç günü 09.00-11.00 ve 12.00-14.00 saatleri arasında yaptıkları spor ile güne daha zinde başlayan Çankayalılar, spor yaparken tedbiri de elden bırakmadılar. Pandemi nedeniyle gereken önlemleri alan vatandaşlar sosyal mesafeyi korumanın yanı sıra maske kullanmayı da ihmal etmediler.

Çankaya’nın en güzel parklarında doğanın kucağında yapılan sporla hem psikolojik hem de fizyolojik olarak rahatlama imkanı bulan vatandaşlar spor yapmanın keyfini yaşadılar.