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Çankaya’da 450 geri dönüşüm konteyneri mahallelere yerleştiriliyor

Sıfır atık konusundaki çalışmalarıyla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, yılsonuna kadar 450 geri dönüşüm konteynerini mahallelere yerleştirecek.

ANKARA 28.09.2021, 11:34
Çankaya’da 450 geri dönüşüm konteyneri mahallelere yerleştiriliyor

Sıfır atık konusundaki çalışmalarıyla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, yılsonuna kadar 450 geri dönüşüm konteynerini mahallelere yerleştirecek.

Çankaya Belediyesi çevreye duyarlı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak kaynağında ayrı biriktirilerek işlenmesi sürecine kadar devam eden sıfır atık yönetim sistemlerini kuran kurumlara verilen “Sıfır Atık Belgesi”ni almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, ilçedeki konteynerleri de arttırıyor.

Sıfır Atık Mevzuatına uygun olarak 130 adet geri dönüşüm konteynerinin dağıtımını tamamlayan Çankaya Belediyesi, yılsonuna kadar 450 yeni konteyner yerleştirmeyi hedefliyor. Cadde ve sokaklara galvanizli, site içlerine ise plastik konteynerleri yerleştiren Belediye ekipleri şu ana kadar Mustafa Kemal, Emek, Öveçler ve Oran mahallelerinde sokaklara, Alacaatlı, Yaşamkent, Beytepe ve Gaziosmanpaşa’da ise sitelere yeni konteynerleri yerleştirdi.

Mahallelerdeki ihtiyaç durumuna göre belirlenen noktalara yerleştirilen 770 litre kapasiteye sahip konteynerler, geri dönüşüme katkı sağlayacak Çankayalılara hizmet verecek.

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