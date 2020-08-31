Çankaya’da 30 Ağustos Coşkusu
ÇANKAYA BELEDİYESİ, PANDEMİ NEDENİYLE KUTLAMASINA SINIR GETİRİLEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN COŞKUSUNU SOKAKLARA TAŞIDI. ÇANKAYA BELEDİYESİNİN BAYRAM OTOBÜSÜ, MARŞLAR EŞLİĞİNDE MAHALLELERİ GEZEREK VATANDAŞLARIN ZAFER BAYRAMI'NI KUTLADI, TÜRK BAYRAĞI VE NUTUK DAĞITTI.
Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle kutlamasına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu sokaklara taşıdı. Çankaya Belediyesinin bayram otobüsü, marşlar eşliğinde mahalleleri gezerek vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı, Türk bayrağı ve Nutuk dağıttı.
Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu marşlarla cadde ve sokaklara taşıdı. Semtlerde vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Çankaya Belediyesi, marşlar eşliğinde gezen otobüsten Türk bayrağı ve Nutuk dağıttı.
Çankaya Belediyesi pandemiden dolayı kutlamalarına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Çankayalıların bayram coşkusuna ortak oldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Çankaya Belediyesi, Bahçelievler, Emek, Gençlik Caddesi, Anıtkabir çevresi, Dikmen, Mustafa Kemal Mahallesi, Söğütözü, Çayyolu Bölgesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Birlik Mahallesi, Esat, Kırkkonaklar, Seyranbağları, Kolej, Cebeci gibi bölgelerde vatandaşların Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. Ayrıca otobüsten vatandaşlara bayrak ve Nutuk kitabı dağıtıldı.
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