Çankaya’da 30 Ağustos Coşkusu

Çankaya Belediyesi, pandemi nedeniyle kutlamasına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu sokaklara taşıdı. Çankaya Belediyesinin bayram otobüsü, marşlar eşliğinde mahalleleri gezerek vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı, Türk bayrağı ve Nutuk dağıttı.

Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu marşlarla cadde ve sokaklara taşıdı. Semtlerde vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Çankaya Belediyesi, marşlar eşliğinde gezen otobüsten Türk bayrağı ve Nutuk dağıttı.

Çankaya Belediyesi pandemiden dolayı kutlamalarına sınır getirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Çankayalıların bayram coşkusuna ortak oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Çankaya Belediyesi, Bahçelievler, Emek, Gençlik Caddesi, Anıtkabir çevresi, Dikmen, Mustafa Kemal Mahallesi, Söğütözü, Çayyolu Bölgesi, Tunalı Hilmi Caddesi, Birlik Mahallesi, Esat, Kırkkonaklar, Seyranbağları, Kolej, Cebeci gibi bölgelerde vatandaşların Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. Ayrıca otobüsten vatandaşlara bayrak ve Nutuk kitabı dağıtıldı.