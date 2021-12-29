Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi

Yıl boyunca halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, yılbaşı dolayısıyla esnaf denetimlerini artırdı.

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, 2021 yılının son günlerinde vatandaşların yılbaşı alışverişlerinin daha sağlıklı ve güvenli olması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yıl içinde düzenli şekilde yapılan denetimleri bayram ve özel günler öncesinde daha da artıran Çankaya zabıtası, çalışmalarını özellikle gıda üretimi ve satışı yapan noktalarda yoğunlaştırdı. Yılbaşı dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak alışveriş yapacakları özellikle pastane, kuruyemişçi ve fırın gibi işyerlerinde ürünlerin gramajı, hijyen ve genel temizlik konularına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, yasalara aykırı durum tespit edilmesi halinde idari işlem uyguluyor.

Nüfus yoğunluğu ve yüksek ticaret hacmi ile Ankara’nın en hareketli bölgesi ve cazibe merkezi olmasının yanı sıra eğlence mekanlarının da yoğun olduğu Çankaya’da, gürültü sınırı, sağlıksız koşullarda hazırlanıp seyyar olarak satışa sunulan köfte, kokoreç ve midye gibi gıda ürünleri ile de mücadele ediliyor.

İşletmelerin pandemi kurallarına uygun olup olmadığını da kontrol eden Çankaya zabıtası, vatandaşlardan e-posta ve 444 06 01 - 230 75 51 numaralı telefonlardan gelen şikayetlere de müdahale ediyor.