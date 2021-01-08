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Çankaya zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı

Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, bir yıl boyunca 58 bin denetim gerçekleştirdi. Korona virüs pandemisi nedeniyle ilçede sıkı bir denetim uygulayan Çankaya zabıtası geçtiğimiz yılın iki katı denetim yaptı.

ANKARA 08.01.2021, 13:19
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Çankaya zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı

Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, bir yıl boyunca 58 bin denetim gerçekleştirdi. Korona virüs pandemisi nedeniyle ilçede sıkı bir denetim uygulayan Çankaya zabıtası geçtiğimiz yılın iki katı denetim yaptı.

Çankaya ilçesinde 124 mahallede hizmet veren zabıta, 2020 yılında 58 bin denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, inşaat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri denetleyen Çankaya zabıtası, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için 7/24 esasına dayalı olarak çalışma yapıyor. Sağlığa tehdit oluşturabilecek uygulamalara göz yummayan ekipler, öncelikle işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelemeye de özen gösteriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle işletmelerde denetimlerini arttıran ve geçtiğimiz yıla oranla iki kat daha fazla denetim yapan Çankaya zabıtası, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kaymakamlık ve emniyet güçleri ile birlikte maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta, pazaryerleri, kuaför ve berberler, güzellik salonları ile sıhhi işyeri gibi vatandaşların doğrudan temasta bulunduğu noktalarda 29 bin 120 denetim yaptı. Lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 27 bin 800 denetim yapan Çankaya zabıtası, bin 130 seyyar satışını sonlandırdı. Zabıta ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde bulunan Destek Merkezi’ne 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen market alışverişi ve ilaç ihtiyaçlarını da ulaştırdı.

Seyyara ve haksız rekabete geçit yok

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk sağlığını tehdit eden, haksız rekabet ortamı oluşturan her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. Alper Taşdelen, “Covid-19 nedeniyle zabıta ekiplerimiz 7/24 esaslı daha sıkı bir denetim uyguladı. Maske ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerde azami özen gösterdik. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız da sürecek” diye konuştu.
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