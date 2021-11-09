Çankaya sağlıklı sokaklar projesinde yeni adım

Çankaya Belediyesi, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Arup iş birliği ile "Sağlıklı Sokaklar Projesi"nde sona gelindi. Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı (FCDO) "Küresel Geleceğin Şehirleri Refah Fonu Programı" kapsamında yürütülen çalışmalarda Bahçelievler Mahallesinin pilot bölge olarak belirlendi. Projede farklı mahalleler için de örnek çalışmalar geliştirildi.

Çankaya Belediyesi’nin Birleşmiş Milletler Habitat, İngiltere Büyükelçiliği ve Arup Proje Grubuyla gerçekleştirdiği Çankaya Sağlıklı Sokaklar Projesi’nde sona gelindi. Bahçelievler Mahallesinin pilot bölge olarak tercih edildiği çalışmada ayrıca çok sayıda mahalle için örnek projeler geliştirildi.

Taşdelen: "Öncü belediyecilikte bir adım önde olmaya devam ediyoruz^"

Proje paydaşlarıyla yapılan toplantının ardından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i ziyaret eden Proje Ekibi, çalışmalar hakkında Başkan Taşdelen’e bilgi verdi.

Sağlıklı Sokaklar Projesini çok sayıda paydaşın katılımcılık esasına dayalı olarak üretmesini kıymetli bulduğunu ifade eden Başkan Taşdelen, “Projenin pilot olarak Bahçelievler’den başlamasını istedim. Çünkü başka semtlerde imar durumları da değerlendirildiğinde baştan planlama yapmak mümkün. Oysa Bahçelievler imar yönünden maalesef keskin bir şekilde bitmiş durumda ve küçük dokunuşlar orada çok daha büyük etkiler yapabilmekte. Bu çalışma ile belediyecilik hizmetlerinde öncü olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çankaya Belediyesinin öncü olma vasfını bu projeyle bir kez daha ortaya koyacağını söyleyen Taşdelen, sosyal belediyecilik açısından da benzer bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Taşdelen, projenin uygulanabilirliği açısından ilgili birimlerce yeniden değerlendirilerek etki gücü açısından en uygun sokaktan başlayacaklarını belirtti.

İstanbul, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri dışında bu konuda çalışma gerçekleştirilen tek ilçe belediyesi olan Çankaya için gerçekleştirilen Sağlıklı Sokaklar Projesi, sokak sağlıklılaştırmanın ötesinde yeni bir anlayışla gerçekleştirildi. ‘Daha Yeşil Bir Çankaya’, ‘Dayanıklı Bir Çankaya’, ‘Herkes İçin Yaşanabilir Bir Çankaya’ ve ‘Canlı Bir Çankaya’ şeklinde 4 ana başlıkta toplanan çalışma Jansen Planı’ndan bu yana yeşil alan ya da sosyal donatı alanları artırılmadan, hiçbir değişiklik yapılmadan 2 katlı binalardan 5 kata çıkmış olan Bahçelievler Mahallesi’ne yeni bir soluk katacak. Küçük dokunuşlarla sokakta gerçekleştirilecek aşamalı tasarımlarla yapılacak değişiklikler sürdürülebilir, sağlıklı bir çevre için ilk adımları oluşturacak.

Proje çalışmaları sırasında Çankaya’nın mahalleleri de ele alındı. Katılımcılık esasına dayalı olarak geliştirilen çalışmalar kapsamında çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler ve yaşlılar hedef kitle olarak belirlenirken, belediye hizmetlerine, sokak aktivitelerine erişim mesafelerinin azaltılması da hedefler arasına girdi.