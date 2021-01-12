Çankaya Parklarında köpeklere de yer var

Hayvan ve çevre dostu Çankaya Belediyesinin parklarda yaptığı köpek gezdirme ve eğitim alanları köpek sahibi vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Çankaya’da 14 parkta köpeklerin daha özgür dolaşabilmelerine imkan sunuluyor.

Çankaya Belediyesinin parklara yaptığı köpek gezdirme alanları, vatandaşların evcil hayvanlarını rahatça dolaştırabilmeleri ve bazı eğitimleri verebilmelerini sağlıyor.

Köpek gezdirme alanları köpekleri ayrı bir alanda tutmayı da sağladığı için köpek korkusu olan vatandaşların da parklardan daha rahat faydalanabilmelerini sağlıyor. Köpeklerin dışkılarını park içine yapmalarının önüne geçen tamamen ahşaptan yapılmış bu özel alanlar, parkların temizliğine de katkı sağlamış oluyor.

Mehmet Akif Ersoy, Kuğulu, Ördekli, Anayasa, Ahmet Tunç, Adalet, Cemal Süreya, Zafer, Hakkı Yumuş, Müşfik Kenter, Ahmet Taner Kışlalı, Muharrem Dalkılıç, Gökkuşağı ve Ceyhun Atuf Kansu parklarında bulunan köpek gezdirme alanlarının sayısı her geçen gün arttırılıyor.