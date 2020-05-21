Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102981
ALTIN
379.900
DOLAR
6.7910
STERLİN
8.3188
EURO
7.4699

Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte

ÇANKAYA BELEDİYESİ KISITLAMA GÜNLERİNDE PARKLARI İLAÇLAYARAK NORMAL GÜNLERE DÖNÜŞ İÇİN ŞİMDİDEN HAZIRLIKLARINI YAPIYOR. KÜRESEL KORONA SALGINI NEDENİYLE TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ZOR GÜNLER YAŞANIRKEN ÇANKAYA BELEDİYESİ BİRÇOK ALANDA HİZMETLERİNE DEVAM EDİYOR. KISITLAMA NEDENİYLE EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA VE TALEPLERİNE CEVAP VEREN BELEDİYE EKİPLERİ BİR YANDAN DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte

ÇANKAYA BELEDİYESİ KISITLAMA GÜNLERİNDE PARKLARI İLAÇLAYARAK NORMAL GÜNLERE DÖNÜŞ İÇİN ŞİMDİDEN HAZIRLIKLARINI YAPIYOR. KÜRESEL KORONA SALGINI NEDENİYLE TÜM DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ZOR GÜNLER YAŞANIRKEN ÇANKAYA BELEDİYESİ BİRÇOK ALANDA HİZMETLERİNE DEVAM EDİYOR. KISITLAMA NEDENİYLE EVLERİNDEN ÇIKAMAYAN VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA VE TALEPLERİNE CEVAP VEREN BELEDİYE EKİPLERİ BİR YANDAN DA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:46
4 Okunma
Çankaya parklarına ilaçlı dezenfekte

Çankaya Belediyesi, kısıtlama günlerinde parkları ilaçlayarak normal günlere dönüş için şimdiden hazırlıklarını yapıyor.

Küresel korona salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde zor günler yaşanırken, Çankaya Belediyesi birçok alanda hizmetlerine devam ediyor. Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap veren belediye ekipleri, bir yandan da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Salgının ilk gününden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların ilaç ihtiyaçlarının temin edilmesinden market alışverişlerine, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda yardımlarından evde kalan çocuklara kitap armağan edilmesine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, bir yandan da normalleşme günlerine hazırlık yapıyor. Çalışmalar kapsamında ilçedeki çocuk parklarını ilaçlayan belediye ekipleri, çocukları korumaya yönelik önlemleri alıyor. İlçe genelinde parklar ilaçlanırken, oyun alanlarında da ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Özel olarak hazırlanmış solüsyonları kullanan ekipler, kaydıraklardan salıncaklara kadar miniklerin el teması kurdukları bütün alanları dezenfekte ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı
Yunus Emre Halk Çarşısı hizmete açıldı
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği
Mamak Belediyesinden taksi duraklarına dezenfekte desteği
Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
Çankaya Belediyesi saatte 60 ton asfalt üretiyor
Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası
Sincan Belediyesinden sınava hazırlanan öğrencilere yol haritası
Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadelesini sürdürüyor
Mamak Belediyesi korona virüs ile mücadelesini sürdürüyor
Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği
Ankara Büyükşehir’den Ramazan’da iyilik seferberliği
Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak
Sincan Belediyesi Ramazan boyunca 10 bin gıda kolisi dağıtacak
Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı
Ankara’da 23 Nisan şarkılar ve marşlar eşliğinde kutladı
Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu
Pursaklar’ın balkonlarında bayram coşkusu
Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu
Hayatı eve sığdıran çocukların bayram coşkusu
23 Nisan’a buruk kutlama
23 Nisan’a buruk kutlama

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim