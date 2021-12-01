Çankaya karla mücadeleye hazır

Çankaya Belediyesi, kış mevsiminin sorunsuz geçmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için önlemlerini aldı.

Çankaya Belediyesi, karla mücadele hazırlıklarını tamamlayarak ilçe genelinde yer alan 123 mahallede birden gerçekleştireceği koordineli çalışma planını oluşturdu. Vatandaşların sorun yaşamamaları için tüm önlemini alan Çankaya Belediyesi, bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, greyder, kepçe, loder ve solüsyon araçları ile karla mücadele edecek. Koordineli bir biçimde ilçenin her noktasına müdahale edecek Çankaya Belediyesi, bu süreçte 10 ünimog kamyon, 10 el ekibi kamyon, 7 bıçaklı kar küreme aracı, 4 greyder iş makinası, 6 kepçe, 3 loder ve 4 solüsyon aracı ile karla mücadeleyi sorunsuz atlatmayı hedefliyor.

"Tüm birimlerimizle Çankayalıların hizmetinde olmaya devam edeceğiz"

Karla mücadele çalışmalarında tüm hazırlıkları aylar öncesinden tamamladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Çankaya’da kış aylarını sorunsuz geçirmek için tüm önlemleri aldık. Yıldız Yerleşkemizde oluşturduğumuz karla mücadele merkezimizden çalışmaları anbean takip edeceğiz. Tüm birimlerimizle Çankayalıların hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.