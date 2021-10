Çankaya Evleri’nde yeni dönem başlıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 16 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evleri’nde yeni dönem ekim ayında başlıyor.

100’den fazla branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri’nin yeni dönem ders programları ve kurs takvimi belirlendi. Yeni eğitim dönemi kayıtları 4 Ekim’de başlayacak. 8 Ekim’e kadar sürecek kayıtların ardından Çankaya Evleri’nde hobi ve meslek edindirme kursları başlayacak. Çankaya Evleri’ne başvurmak için bir fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli olacak.

Başkan Alper Taşdelen’in “21. Yüzyılın Halkevleri” olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 50 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri’nde kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimleri konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor. Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100’den fazla branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca her yıl büyük ilgi gören Zübeyde Hanım Çankaya Evi’ndeki profesyonel mutfakta verilen pastacılık kursu da yeni eğitim dönemde devam edecek.

"Çankayalıların evi" artıyor

Pandemi öncesi dönemde 50 bin Ankaralıyı Çankaya Evleri’nde buluşturduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık" dedi.

Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını daha da artıyoruz. Bu yıl Türkan Saylan Çankaya Evi ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evlerini hizmete açtık. Yakında Yıldız Çankaya Evimizi de açacağız. Dikmen Karapınar’da temel attık. Kırkkonaklar ve Çayyolu’nun temelini bu yıl atacağız. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri’nde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur” diye konuştu.