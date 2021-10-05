Çankaya Evlerinde eğitim dönemi kayıtları başladı

Etkinlikler, eğitimler ve yüzden fazla branşta kursların verildiği Çankaya evlerinde yeni eğitim dönemi kayıtları başladı.

Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 16 yeni merkez ile sayısı 27’ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem Ekim ayında kayıtlarla başladı. 100’den fazla branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimler veren merkezlerin yeni dönem kayıtları 4 Ekim’de başladı. Çankayalıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği Çankaya evleri kurs kayıtları, 8 Ekim’e kadar devam edecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından pandemi koşulları dikkate alınarak hazırlanan takvimle tüm Çankaya evlerinde kurslar için ders zili çalacak.