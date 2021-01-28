Çankaya Belediyesi’nin ’Tatilde Şenlik’ etkinliğine büyük ilgi

Çankaya Belediyesi, yarıyıl tatilinde olan çocuklar için "Tatilde Şenlik Var" sanal etkinliği düzenledi.

Çankaya Belediyesi’nin çocuklar için sanal olarak düzenlediği ’Tatilde Şenlik Var’ etkinliği 14 Şubat’a kadar sürecek. Tiyatro gösterileri ve oyun atölyeleri belediyenin YouTube kanalından çocuklarla buluşacak. Çocuk oyunları, mini konser, illüstrasyon, pandomim, kukla ve karikatür atölyeleri ile çocuk yogası gibi etkinliklerden oluşan programı öğrenciler ekranlardan rahatlıkla takip edebilecek.

Çankaya Belediyesi olarak her alanda çalışmayı, yeni proje ve etkinliklere imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz en çok çocukların belediyesiyiz dedik ve sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Tekrar sahneleri alkış sesleriyle dolduracağımız günleri özlemle beklerken tüm çocuklarımıza geçirecekleri sağlıklı ve mutlu şenlikli bir tatil dönemi diliyorum" dedi.

14 Şubat’ta kadar sürecek etkinlik, www.youtube.com/cankayabelediye adresinde yayınlanacak.