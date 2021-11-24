Çankaya Belediyesi’ne 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda iki ödül

Çankaya Belediyesi, 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda "Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek" ve "Tohumum Askıda" projeleriyle iki ödül aldı.

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’ndan iki ödülle döndü. Ödüller, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 36. Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından düzenlenen törende Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e takdim edildi. 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu yarışmada Çankaya Belediyesi, "Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek" projesiyle ’Sağlıklı Yaşam’ kategorisinde birincilik ödülü aldı. "Tohumum Askıda" projesiyle de Sosyal Sorumluluk başlığında jüri özel ödülüne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği’nin yarışmasına bu yıl kreşlerde uygulanan projelerle katıldı. Çankaya’ya birincilik ödülü getiren "Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek" projesi, çocukluk çağı obezitesinin önlemesi amacıyla Çankaya’nın 12 kreşinde yürütüldü. Pandemi döneminde çocuklarda ortaya çıkan hareketsizlik ve kilo artışı nedeniyle geliştirilen projede spor ve sağlıklı beslenme ile çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek hedefleniyor. Açık havada oyunlarla ve ailelerin de katıldığı çevrimiçi eğitimlerle çocuklara sağlıklı beslenme ve büyüme bilinci kazandırılıyor.

İklim değişikliğine dikkat çekiyor

Jüri özel ödülü kazanan “Tohumum Askıda” projesi de, erken çocukluk döneminde iklim değişikliği hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Çankaya’nın kreşlerinde ekolojik okur-yazarlık, sıfır atık ve toprak ana başlıklı atölye çalışmaları ile kompost eğitimleri alan minikler, toprakla buluşmanın heyecanını yaşadı. Çocuklar, takas yöntemi ile meyve tohumları ve fideleri de bahçelerine diktiler.

"Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışıyoruz"

Çankaya Belediyesi olarak çocuklar için her dönem örnek çalışma ve projelere imza attıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu yıl Sağlık Kentler Birliği’nin yarışmasına kreşlerimizde uyguladığımız projelerle katıldık. Çocuklarımızı ve doğayı merkeze alan iki projemizin ödül almasından büyük mutluluk duyuyorum. Sağlıklı bireyler sağlıklı kentlerle, sağlıklı kentler de sağlıklı bireylerle mümkün olur. Biz tüm insanları, özellikle çocuklarımızı ve kenti bütün olarak düşünüyor ve hizmetlerimizi böylece sunuyoruz” dedi.