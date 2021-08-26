Çankaya Belediyesinden ücretsiz internet

Çankaya Belediyesinin, 2015 yılında Kuğulu Park’ta başlattığı ve 8 noktaya yaygınlaştırdığı ücretsiz internet hizmetinden, aynı anda bin vatandaş yararlanıyor.

Çankaya Belediyesinin 2015 yılından bu yana kamusal alanda ücretsiz internet uygulamasını sürdürüyor. Her gün bin vatandaş hizmet alıyor. Çankaya Belediyesi ana hizmet binası, Sakarya Caddesi yaya bölgesi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri ile Lozan Park, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Ahmed Arif Parkı’nda devam eden ücretsiz internet hizmetine Çankayalılar da yoğun ilgi gösteriyor. 8 noktada verilen ücretsiz internet hizmetinde her gün aynı anda bin Başkentli dünyaya Çankaya’dan bağlanıyor. Çalışmalar kapsamında ücretsiz internetin etki alanı, bin kişinin aynı anda kullanımına uygun. Ücretsiz wi-fi hizmeti verilen 8 noktada 360 derece konuşlandırılan vericiler sayesinde vatandaşlar, 30 megabit hızında internet hizmeti alabiliyor.

Belediye binası içinde ücretsiz wi-fi

Belediye binası içerisine de yerleştirilen cihazlarla, Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Vezneler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar da internet hizmetten yararlanabiliyor. Bina içerisinde bulunan ücretsiz internet etki alanı, 50 vatandaşın aynı anda kullanılabilmesine olanak sağlıyor.