Çankaya Belediyesi’nden kaldırım çalışması

Çankaya’da kaldırımsız ve asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, sokaklardaki kaldırımları bahçe bordürü, tretuvar ile sağlam hale getiriyor.

Çankaya Belediyesi pandemi koşullarında bir yandan vatandaşların sağlığı konusunda tedbirlerini alırken, bir yandan da temel belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Son zamanlarda yağan kar ve yağmurla birlikte yıpranan kaldırımları da onarıyor. Karataş Mahallesinde yer alan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisindeki kendi ürettiği taşları ilçedeki sokaklarda kullanan Çankaya Belediyesi kendi işçisiyle üretim yapmanın gururunu yaşıyor.

Pandemi süreci ile birlikte yerel yönetimler düzeyinde sorumluluklarının bir kat daha arttığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Zorlu bir dönemden geçtiğimiz bu günleri vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek atlatacağız. Vatandaşlarımız bu dönemde parklara giderek nefes alıyorlar. Bizler de sokaklarımızda ve parklarımızda bulunan kaldırımları yeniliyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz” diye konuştu.