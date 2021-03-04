Çankaya Belediyesi’nden istinat duvarı çalışması

Çankaya Belediyesi, Cebeci Keskin Sokak’ta yer alan istinat duvarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya’nın en eski yerleşim yerlerinden Cebeci’de çöken istinat duvarını yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların can güvenliğini düşünerek var güçleriyle çalışmaya devem ediyor. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ardından kaldırımları ve istinat duvarını yenileyen Çankaya Belediyesi, mahalle sakinlerinin mağdur olmasını engelledi. Çankaya Belediyesi zamanla tahrip olan kaldırımları da bir bir yeniliyor.

Öncelikli görevlerinin vatandaşların mutluluğu olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın iyi ki Çankaya’da yaşıyorum diyebilmeleri için mücadele ediyoruz. Onların bize olan inancıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.