Çankaya Belediyesinden çevreye büyük katkı
DÜZENLİ OLARAK AMBALAJ ATIKLARINI TOPLAYAN ÇANKAYA BELEDİYESİ, TEMMUZ AYINDA 4 BİN 73 TON AMBALAJ ATIĞINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRARAK ÜLKE EKONOMİSİNE VE ÇEVREYE KATKI SAĞLADI.
Çankaya Belediyesi, Temmuz ayında 4 bin 73 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomisine ve çevreye katkı sağladı.
Çankaya Belediyesinin çevreye duyarlı çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir süre önce başlatılan evsel atıkların evlerde ayrıştırılmasını sağlayan “Atıkları Kaynağında Ayrıştırma Projesi” devam ederken, diğer yandan ambalaj atıkları ilçe genelinde düzenli olarak toplanıyor. Çalışmalar kapsamında her ay binlerce ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılarak hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.
Çankaya Belediyesi, yalnızca Temmuz ayında yapılan çalışmalarla 4 bin 73 ton ambalaj atığının toplanmasını sağladı. Temmuz’da 253 ton cam ambalaj atığının toplanmasını da sağlayan Çankaya Belediyesi, atık pil, bitkisel atık yağ ve atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüme kazandırıyor. Çevre bilincinin gelişmesi için yapılan çalışmalar afiş ve broşürlerle de destekleniyor. Çankaya Belediyesi ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda geri dönüşüm kutusu ve kumbara dağıtımı da gerçekleştiriyor.
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