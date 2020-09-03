banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Maaş haczi hangi durumlarda gelir?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Ukrayna'ya kimler giriş yapabilecek?
Dolar ve altında sun durum ne?
Dolar ve altında sun durum ne?

Çankaya Belediyesi “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ne geçti

ÇANKAYA BELEDİYESİ, HİZMET BİRİMLERİNDE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ’Nİ UYGULAMAYA BAŞLADI. BELEDİYE, BİRİMLERDEKİ TÜM ÇÖP KOVALARINI KALDIRARAK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRIYOR.

ANKARA 03.09.2020, 11:01
2
Çankaya Belediyesi “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”ne geçti

Çankaya Belediyesi, hizmet birimlerinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başladı. Belediye, birimlerdeki tüm çöp kovalarını kaldırarak geri dönüştürülebilir atıkları kaynağında ayrıştırıyor.

Çankaya Belediyesi, 12.09.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nin ardından harekete geçerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurdu. 1994 yılında KAYK (Katı Atıkların Yeniden Kazanımı) projesi ile geri dönüşüm ve yeniden kazanım çalışmalarını ilk başlatan ve bir kültür oluşturulmasına öncülük eden Çankaya Belediyesi, hizmet binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçti. Tüm bürolarda çöp kovalarını kaldıran Belediye, katlara yerleştirilen geri dönüşüm kutularında biriken atıkları ayrıştırılmış olarak toplayacak. Katlardan toplanan atıklar ise belediye binasında kurulan Geçici Atık Depolama Alanı’nda biriktirilecek.

Geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak belediye hizmet binalarında geri dönüşümü mümkün olan kağıt-karton, plastik, metal ve cam atıklar, atık pilleri, kutu ve kumbaralar aracılığıyla ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıran Çankaya Belediyesi, personel ve ilçe sakinlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları başta olmak üzere birçok proje de gerçekleştirdi. Belediye, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sıfır Atık Bürosu ekibi ile tüm personele geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda eğitim verdi.

“Başka dünya yok”

Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlçe genelinde olduğu gibi belediye hizmet binalarımızda da geri dönüştürülebilir tüm atıkları ayrı toplayarak hem atıkların yeniden değerlendirilmesini hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitim ve bilinç kazandırma faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu dünya, bu çevre bizim vatandaş ve birey olarak duyarlılık göstermek, sahip çıkmak zorundayız. Yaşanan doğal felaketleri hepimiz görüyoruz. Önlem almazsak yarınlara iyi bir gelecek bırakamayız. Başka dünya yok” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 03 Eylül 2020
İmsak 04:56
Güneş 06:26
Öğle 13:08
İkindi 16:47
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25