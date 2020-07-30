Çankaya Belediyesi kurban satış ve kesim alanını ilaçlıyor

Çankaya Belediyesinin salgın hastalıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Yeni tip korona virüsün pandemi ilan edilmesinden itibaren ilçe genelinde çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, sağlık kuruluşlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Belediye, Kurban Bayramı dolayısıyla Mühye’deki kurban satış ve kesim alanında da dezenfeksiyon çalışmalarını arttırdı.

Çankaya Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadeleye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni korona virüsü ‘pandemi’ ilan etmesinin ardından çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren Çankaya Belediyesi, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı her alanda dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Salgın hastalık konusunda duyarlı davranan Çankaya Belediyesi, işlemleri için belediyeye gelen vatandaşların ve personelin sağlığı için de önlemlerini aldı. Hoş Geldiniz Masası, Mali Hizmetler Müdürlüğü gibi birimlerde masalara ve gişelere mesafeyi koruyan siperler yerleştirildi.

Kurban kesim alanında tedbirler alındı

Çankaya Belediyesi, Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanında da vatandaşların sağlığı için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra salgın hastalık tedbirleriyle bayrama hazırlanan Çankaya Belediyesi, çadırlar arası 2 metre mesafeyi koruyarak 109 çadır kurdu. Çadırlara dezenfektan, kolonya ve maske bulundurma zorunluluğu getirildi. Alıcı ile satıcı arasında pazarlık için tokalaşmanın yapılamayacağı kurban kesim alanına gelecek aile 4 kişiyle sınırlandırıldı. Caraskalda yapılacak kesimlerin yanı sıra yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek, iki kesim alanı arasına 2 metre mesafe konulacak. Vatandaşlar alana tek kapıdan, ateş ölçümü, maske kontrolü yapılarak ve dezenfektan kullandırılarak alınacak.