Çankaya Belediyesi koronavirüs ile mücadelesine devam ediyor

Çankaya Belediyesi koronavirüs ile mücadelede Ankara’nın en başarılı ilçe belediyesi seçildi.

Sonar Araştırma tarafından “Ağustos 2020 Korona Dönemi Büyükşehir Olmayan İl Belediye Başkanları ve İstanbul Dışındaki İlçe Belediye Başkanları Başarı Oranları Araştırması”na göre Çankaya Belediyesi Korona ile mücadelede yüzde 72,8 oranı ile 1. seçildi.

Yüzde 72.8’lik kesim Çankaya’yı virüs ile mücadelede başarılı buldu

Araştırmanın Ankara Büyükşehir ile ilçe Belediye Başkanlarının Korona Dönemi Başarı Oranları başlıklı bölümünde vatandaşlara “Genel olarak düşündüğünüzde pandemi döneminde ilçe belediye başkanınız sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır” sorusu yöneltildi. Bu soruya vatandaşların yüzde 72,8’i “Başarılı” yanıtını verdi. Özellikle koronavirüs döneminde belediye hizmetlerinin başarı oranlarını ölçmeyi amaçlayan Araştırma temmuz ve ağustos aylarında TÜİK verilerine dayanarak 51 ilde ve İstanbul dışında kalan 137 ilçede gerçekleştirildi.

“Zor zamanlarda halkımızın sağlığı için aralıksız 24 saat hizmet verdik”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, araştırma sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Zor zamanlarda halkımızın sağlığı için aralıksız 24 saat hizmet verdik, vermeye devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” dedi. Pandeminin başladığı ilk dönemden itibaren vatandaşların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ettiklerini hatırlatan Taşdelen, bu süreçte parklar, caddeler, sokaklar, pazaryerleri, aile sağlığı merkezleri, taksi durakları, eczaneler, okullar ve diğer kamu binalarını periyodik olarak ilaçladıklarını söyledi.

Alper Taşdelen, 65 yaş üstü için market ve eczane alışveriş desteğini ilk başlatan belediyelerden biri olduklarına vurgu yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara süt ve gıda yardımlarını aralıksız sürdürdüklerini, bu arada üniversite sınavına hazırlanan gençler için de bir online sınav düzenlediklerini, bu dönemde Çankayalıların morallerini yüksek tutmak için annelere çiçek çocuklara kitap ve bayrak da dağıttıklarını anlattı.