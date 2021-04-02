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Çankaya Belediyesi Art Ankara’da

Çankaya Belediyesi kuruluşundan itibaren desteklediği Art Ankara 7. Çağdaş Sanat Fuarı’na koleksiyonunda yer alan bazı eserlerle katıldı.

ANKARA 02.04.2021, 10:15
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Çankaya Belediyesi Art Ankara’da

Çankaya Belediyesi kuruluşundan itibaren desteklediği Art Ankara 7. Çağdaş Sanat Fuarı’na koleksiyonunda yer alan bazı eserlerle katıldı.

Çankaya Belediyesi, bu yıl da Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı’na destek verirken, belediyenin koleksiyonunda yer alan eserlerden bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturdu. Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya Türkiye ve dünyadan binlerce sanat eserinin yer aldığı Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium pandemi koşullarında yedinci kez Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

Resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, enstalasyon ve kavramsal sanat eserlerinin görülebileceği Art Ankara’ya bu yıl pandemiden dolayı altı ülkeden 107 galeri katıldı.
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