Çankaya Belediye Meclisinden ahde vefa Ali Sami Ersever’in adı Çankaya’da yaşatılacak

Çankaya Belediye Meclisi, geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever’in adının görev yaptığı merkeze verilmesini kararlaştırdı.

Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı verdiği mücadelenin yanı sıra öğretici ve dayanışmacı yanıyla esnaf ve belediye camiasında herkesin gönlünü kazanan Ali Sami Ersever’in adı Çankaya Belediyesi Başkanlık Binasında yer alan Kızılay Merkez Zabıta Amirliği’nde yaşatılacak.