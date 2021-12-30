Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’den yeni yıl mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladı. Taşdelen, 2022 yılının mutlu ve verimli bir yıl olmasını temenni ettiği mesajında şunları kaydetti:

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına bir yıl daha yaklaştık. Atatürk, ‘Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız’ diyerek cumhuriyetimizin birinci yüzyılı için temel hedefi ‘en yüksek insani gelişme’ olarak belirlemişti. Biz de ikinci yüzyılımıza doğrularımıza ve ilkelerimize sımsıkı sarılarak gireceğiz. Çünkü Atatürk’ümüzün bizden istediği tam olarak buydu. 2021 zor bir yıldı. Bir yandan dünyayı saran Korona virüs salgınıyla mücadele etmek, bir yandan görevlerimizi yerine getirmek, bir yandan da Çankaya’mıza yenilikler yapmak için çalıştık. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmaması için desteklerimizi artırdık. Onlarca yeni projeyi ve yeni uygulamayı çok çalışarak hayata geçirdik. İnanıyorum ki 2022 daha mutlu, daha verimli bir yıl olacak. Çünkü biz, yine çok çalışacağız. Tüm halkımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu yıllar dilerim.”