Çankaya Ankara nüfusu kadar maske dağıttı

Çankaya Belediyesi pandemi sürecinde Çankayalılara Ankara nüfusuna yakın sayıda maske dağıtarak iyi bir sınav verdi.

Korona virüs salgınından korunmak için aşıdan sonra en etkili korunma yollarından biri olan maskenin dağıtımını başarılı bir şekilde gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, pandemi boyunca 5 milyon maske dağıttı.

Yerel yönetimler düzeyinde pandemi sürecinde alınan tedbirlere ek olarak vatandaşların mağdur olmaması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, bu süreçten en fazla etkilenen 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerine giderek maske ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirdi. Virüsün bulaşma olanağının yüksek olduğu ve vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan berber, kuaför, güzellik salonları, taksi durakları, muhtarlıklar, ibadethaneler ve pazaryerlerinde maske vermeyi sürdüren Çankaya Belediyesi, Ankara nüfusuna yakın sayıda maskeyi ilçe sakinlerine dağıttı.

Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde kadınların hijyenik ortamda ürettiği maskeler karton kutulara konularak vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Maske takmanın büyük önem kazandığı şu günlerde üretim yapan kadınlar, yoğun mesaide bulunuyor.

"Çankayalılara layık olmak için çalışıyoruz"

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Çankaya’da pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için çaba gösterdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Milletçe olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte biz elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Aşıdan sonra en fazla koruyuculuğa sahip olan maskeleri vatandaşlara ulaştırıyoruz. İlçemiz, başkentimiz ve ülkemiz adına her şeyin normale dönmesi için Çankaya Belediyesi olarak ne yapılması gerekiyorsa hazırız” diye konuştu.