Çankaya 2021 yılında yeni eserlerine kavuştu

Çankaya 2021 yılında pandeminin oluşturduğu ekonomik zorluklara karşı sosyal yardımlara ağırlık verirken, Çankaya’ya yeni eserler kazandırdı. Bir yılda bir dönemlik yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 2021 yılında 20 açılış, 7 temel atma, 3 yenileme çalışmasına imza attı.

2021 yılı Çankaya’da yatırımların, yeni eserlerin yılı oldu. 1 yılda bir dönemlik yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2021 yılında 20 açılış, 7 temel atma, 3 yenileme çalışmasına imza attı. Bu yıl Çankaya’ya 9 yeni park kazandıran, içinde en modern Çankaya evlerinden birini de barındıran Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi’ni hizmete sunan Çankaya Belediyesi, 3 Çankaya Evi’ni daha hizmete açarken, 2 Çankaya Evi’nin de temelini attı. Çankaya bu yıl ayrıca Fikret Otyam Kültür Merkezi, 23 Nisan Çocuk Evi, Bebek Kütüphanesi ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ilçeye kazandırdı. Çankaya’nın 2021 yılı içinde yapımına başladığı en önemli eserlerden biri de Bademlidere Kent Ormanı ve Parkı oldu. 500 bin metrekaresi orman, 250 bin metrekaresi parktan oluşan dev park için ağaçlandırma çalışmaları başladı. Proje için 20 binden fazla yeni ağaç dikilirken, park alanının yapımına 2022 bahar

başında başlanacak.

“Çankaya’da sosyal yardımlar arttı”

Çankaya Belediyesinin ilçenin dört bir yanında açtığı tesislerin ve hizmet merkezlerinin, bulunduğu bölgenin en güzel yapıları olduğuna dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Biz Çankayamıza değer katan eserlere imza atıyoruz. Biz Çankayalının yaşam kalitesini yükseltmek için hizmet üretiyoruz. 2021 yılında bir ilçe belediyesinin 5 yılda yapabileceği yatırımdan fazla eseri Çankaya’ya kazandırdık. Bir yandan da vatandaşlarımızı bu ekonomik koşullarda yalnız bırakmadık. Sosyal yardımlarımızı arttırarak sürdürdük. Gıda kolilerimizi, çocuklarımızın; sütünü, kışlık giyeceklerini, kırtasiye ve kitap ihtiyaçlarını ulaştırdık. 600 TL nakit desteği verdiğimiz Halk Kart ile bu yıl 800 ailemizin daha derdine derman olduk. Üniversite öğrencilerimize akşam yemeği vermeye başladık. Halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde karşılamaya her zaman özen gösterdik" ifadelerini kullandı.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi Çankaya”

Çankaya Belediyesinin tesisleri, hizmetleri, sosyal yardımları ve projeleriyle vatandaşın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Başkan Taşdelen şöyle devam etti: "Vatandaşlar, kütüphanemize gelecek. Sonra okul öncesi tüm Türkiye’ye örnek olan kreşlerimize gidecek eğitim alacaklar. Genç olacaklar özel sektörde bile var olmayan spor tesislerimizden, yüzme havuzlarımızdan yararlanacaklar. Hem Erdal İnönü yüzme havuzu hem de Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi Çankayalıların iftihar ettiği örnek tesisler oldu. Anneler tüm ilçe çapında yaygınlaştırdığımız Çankaya Evlerimizde meslek ve hobi kurslarına katılıyor. Yurttaşlarımız kent ve tarım hobi evimizde bahçe ve tarım dersleri alıyor. Ömür boyu eğitim alanında Bahar Evlerimiz daha yaşlı vatandaşlarımızın ikinci adresi oldu. Böylece Çankaya Belediyesi hayatın her alanında var olan bir belediye haline geldi. 2014 yılında göreve geldiğimde verdiğim sözü tuttuğum için çok mutlu ve gururluyum. Biz Mustafa Kemal’in ilçesiyiz. Atatürk’e layık olmak zorundayız. İşte bu süreçte, bu dönüşümde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2022 yılı da yeni hizmetleri hayata geçireceğimiz bir yıl olacak."

Çankaya’da 2021 yılında yapılan yatırımlar şu şekilde:

Açılışı yapılan yatırımlar; Bitki Satış Mağazaları, Bekir Coşkun Parkı, Türkan Saylan Çankaya Evi, Fikret Otyam Sanat Merkezi, 23 Nisan Çocuk Evi, Karapınar Spor Parkı, Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi, Karapınar Aile Sağlığı Merkezi, Nazım Hikmet Çankaya Evi, Eczacılar Anıt Parkı, Yaşamkent 13 Ekim Başkent Parkı, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, Yaşamkent Nida Tüfekçi Parkı, Cevizlidere Edip Akbayram Parkı, Cevizlidere Çocuk Oyun Parkı, Bebek Kütüphanesi, Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi, Yıldız Çankaya Evi, Akpınar Genco Erkal Parkı, Mutlukent Muhtar Ayfer Yargıç Parkı.

Temeli Atılan yatırımlar; Mürsel Uluç Pazaryeri, Karapınar Çankaya Evi, Metin Oktay Gün. Bak. Evi, Karapınar Gün. Bak. Evi, Keklikpınarı Pazaryeri, Aşıkpaşa Pazaryeri, Kırkkonaklar Çankaya Evi.

Yenileme çalışması yapılan yatırımlar; Simon Bolivar Parkı, Şili Meydanı, Balerinler Heykeli.