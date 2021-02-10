Çankaya 14 Şubat’ı müzik ve öykülerle kutluyor

Çankaya Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Müzik-Sen ve Ankara Öykü Günleri Derneği iş birliğiyle müzik ve edebiyatla kutlamaya hazırlanıyor.

14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği ve "Sevginin Dili Yok, Dili Çok" konseri, 14 Şubat’ta Çankaya Belediyesi YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşacak. 14 Şubat Günü ilk etkinlik saat 14.00’de Dünya Öykü Günü söyleşileri ile başlayacak. Öyküye gönül vermiş Pelin Buzluk, Ayşegül Çelik, Berna Durmaz, Murat Özyaşar ve Behçet Çelik, Ayşegül Tözeren moderatörlüğünde sevgi öyküleri ve öykü yazmaktan vazgeçmemek üzerine düzenlenen "Öyküde Diretmek" söyleşisinde sanatseverlerle buluşacak. Günün ikinci etkinliği ise Müzik-Sen iş birliğiyle düzenlenen Sevgililer Günü konseri olacak. Saat 20.00’de yayınlanacak "Sevginin Dili Yok, Dili Çok" konserinde sanatçılar pek çok farklı dil ve kültürde yer alan aşk şarkılarını seslendirecek. Online olarak yayınlanacak konseri Çankaya Belediyesinin “www.youtube.com/cankayabelediye” adresinden izlenebilecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteğini aralıksız sürdüreceklerini belirterek, "2020 yılında pandemi koşullarında 19’u dijital ortamda olmak üzere toplam 41 kültür ve sanat etkinliğini Çankayalılarla buluşturduk. Pandemi döneminde zor günler geçiren sanatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Herkes için her yerde kültür sanat ilkesiyle yeni dönemde de önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Taşdelen, "Pandemi sonrası yeniden Çankaya’nın aydınlık yüzü kültür merkezlerimizde Çankayalılarla buluşmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.