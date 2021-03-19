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Çanakkale şehitleri Mamak’ta anıldı

Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin adeta küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür” dedi.

ANKARA 19.03.2021, 11:06
Çanakkale şehitleri Mamak’ta anıldı

Mamak Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin adeta küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür” dedi.

Mamak’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü sebebiyle anma programı düzenlendi. Program öncesi Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, şehit aileleri ve vatandaşların katılımıyla Cebeci Askeri Şehitliği’nde şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen anma programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, ilçe protokolü ve sınırlı sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Çanakkale Destanı, Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan şiirsel ve görsel gösterileri ile yeniden canlandırıldı. Askerlerin cephede söylediği türküler hep bir ağızdan söylendi. Program, Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

“Çanakkale Zaferi, milletimizin adeta küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür”

Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çanakkale, Türk tarihinin en kanlı zaferi, et ile demirin, ateş ile suyun kapışmasıdır. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan Çanakkale Deniz Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin adeta küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi, Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok cephede verdiğimiz yüz binlerce şehidimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Çanakkale geçilmez” dedi.

“Çanakkale’yi hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız”

Çanakkale’yi hiçbir zaman unutturmayacaklarını vurgulayan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı da, “Zaferleri sadece toprak almak olarak gören bir millet değiliz, bizler gönülleri de fetheden bir milletiz. O günün zor şartlarına rağmen iman dolu yüreğiyle bu milleti koruyan ve Çanakkale’yi geçilmez yapan o ecdadın torunlarıyız. İşte bu yüzden Çanakkale Destanı diyoruz. Çanakkale’yi hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız” diye konuştu.
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