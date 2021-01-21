Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gezgin Kültür Festivali’ projesi kapsamında Çanakkale Savaşları mobil müzesi Keçiören’de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kalaba Kent Meydanı’nda Keçiörenlilerin ziyaretine açılan Çanakkale Savaşları mobil müzesi vatandaşların ilgi odağı oldu. Tır üzerinde mobil olarak hizmet veren müzeyi Belediye Başkanı Turgut Altınok da ziyaret etti. Müze ziyareti sonrası Altınok, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Çanakkale ruhunu Türkiye’nin dört bir yanında yaşatan Gezgin Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi kuran, bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan, bu topraklarda yaşamamız için şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Küllerinden doğan bir milletin torunları olarak çocuklarımıza ve gençlerimize geçmişini yaşatmak adına hayata geçirilen bu proje için Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür ediyoruz’’ dedi.