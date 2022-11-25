Can dostlar için yeni barınak

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık’ta 19 bin metrekare arazi üzerine yapımı süren yeni hayvan barınağında çalışmaları denetledi.

Sokak hayvanları için açık ve kapalı bölümlerden oluşan yeni hayvan barınağında devam eden çalışmaları titizlikle inceleyen Yaşar, “Macunköy de bulunan barınağımız, Yenimahalle gibi büyük bir ilçe için yeterli olmuyor artık. Can dostların daha temiz ve düzenli bir ortamda bakımının sağlanması amacıyla bin köpek kapasiteli yeni bir barınak inşa ediyoruz” dedi.

Kış aylarında can dostlara sevgi eli uzatın

Mevcut hayvan barınağının yetersiz kaldığı için yeni bir barınak ihtiyacının doğduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yeni barınakta kapasitemizi artırıyor, sokakta yaşayan can dostlarımıza daha rahat edecekleri ve hijyenik şartlarda yaşayabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Barınağımız patili dostların ihtiyaçlarına göre dizayn edilecek ve içerisinde sahiplendirme birimini de barındıracak. Yenimahalle sakinleri sokak hayvanları konusunda duyarlı insanlardır. Özellikle vatandaşlarımızı kış aylarında mama ve su sıkıntısı çeken dostlarımız için daha dikkatli olmaya, sevgi eli uzatmaya, kapılarının önüne mama bırakmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Satın alma sahiplen

Barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemine de dikkat çeken Başkan Yaşar, “Hizmet birimimizdeki sahipsiz köpekler vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ücretsiz olarak sahiplendirilmektedir. Buradan vatandaşlarımız kendilerine bir can dostu alabilirler. Para karşılığı satın almaktansa sahipsiz bir hayvana sıcak bir yuva sunmak daha doğru” şeklinde konuştu.