Can dostlar emin ellerde

Sahipsiz hayvanlar için örnek uygulamaları hayata geçiren Mamak Belediyesi, can dostları sahipsiz bırakmıyor. Belediye, gönüllü olarak sokak hayvanlarına besleme yapan vatandaşların yanı sıra hayvan dostu derneklerle birlikte besleme etkinliği başlattı. Etkinliği yanı sıra yine sevimli patilerin bulunduğu alanlarda belediye ekiplerince engebeli yollar düzeltildi, çevre düzenlemesi yapıldı. Bu kapsamda Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin, yaklaşık 400 sokak hayvanın bulunduğu Kıbrısköy Yukarı Serpmeler Mevkii’nde bulunan Sağlıklı Patiler Derneği’nin yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Nerede bir ihtiyaç varsa orada biz varız

İlçenin çeşitli bölgelerinde yaşayan sokak hayvanlarının da aç kalmaması için hayvansever derneklerle ortaklaşa besleme çalışması başlattıklarını kaydeden Çetin, “Beslenecek bütün canların yerlerini bilmiyoruz. Hayvanseverlerle birlikte çalışarak, onların bize gönderdiği notları değerlendirerek beslenecek hayvanları bulup onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu süreçte gönüllülerle birlikte belediye olarak hep birlikte sahipsiz hayvanları aç bırakmıyoruz. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Nerede bir ihtiyaç varsa, orada biz varız” dedi.