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Camilerde bayram temizliği

Vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlayan Mamak Belediyesi, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

ANKARA 14.07.2021, 09:17
Camilerde bayram temizliği
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Vatandaşların daha hijyenik ortamda ibadetlerini yerine getirebilmelerini sağlayan Mamak Belediyesi, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mamak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi camilerdeki onarım, bakım ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlçe sakinlerinin ibadetlerini gönül rahatlığı ile hijyenik koşullarda yerine getirebilmesi için ekipler cami halılarını yıkama makineleri ve deterjanlı sularla yıkıyor. Camlar siliniyor; kapılar, duvarlar temizleniyor. Virüse karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı da kullanan belediye ekipleri, yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında Mamaklı vatandaşların sağlığını koruma adına önemli işlere imza atıyor. Öte yandan Mamak Belediyesi tarafından camilerin bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışmalar yürütülüyor.

"Titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz"

Fiziki hizmetlerin yanında ibadethanelerin temizliği konusunda titiz çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kurban Bayramı öncesinde camilerimizin temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdik. Camilerimiz bizim kutsal mekanlarımız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve steril ortamlarda yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz de camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hız verdi. Yaşamın her alanında Mamaklı hemşerilerimize hizmet sunmak için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için gereken hassasiyeti gösteriyoruz” dedi.
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